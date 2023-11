POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet nach Einbruchdiebstahl in Optikergeschäft um Hinweise zu Tatverdächtigem

Bonn (ots) - Am 29.11.2023, in der Zeit zwischen 17:15 und 19:15 Uhr, registrierte die Bonner Polizei zwei Einbrüche im Verlauf der Vulkanstraße in Bonn-Mehlem: In dem genannten Tatzeitraum machten sich Unbekannte an der Balkontüre einer Hochparterrewohnung zu schaffen. Durch das gewaltsame Öffnen verschafften sie sich Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich gezielt durchsuchten und schließlich unerkannt vom ...

mehr