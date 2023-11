Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Bonn-Mehlem - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 29.11.2023, in der Zeit zwischen 17:15 und 19:15 Uhr, registrierte die Bonner Polizei zwei Einbrüche im Verlauf der Vulkanstraße in Bonn-Mehlem:

In dem genannten Tatzeitraum machten sich Unbekannte an der Balkontüre einer Hochparterrewohnung zu schaffen. Durch das gewaltsame Öffnen verschafften sie sich Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich gezielt durchsuchten und schließlich unerkannt vom Ort des Geschehens flüchteten.

Gegen 18:50 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und stieg in die Räume ein. Als er eine Bewohnerin feststellte, flüchtete er aus dem Objekt in unbekannte Richtung.

Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit keine abschlie0enden Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell