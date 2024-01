Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Autofahrer hält nicht an - mutmaßlich berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 23.01.2024, gegen 21:00 Uhr, hat in Wehr ein mutmaßlich berauschter Autofahrer auf die Anhaltesignale einer Polizeistreife nicht reagiert und seinen Weg zunächst unbeirrt fortgesetzt. Auf der B 518 bei Wehr sollte der 34 Jahre alte Mann kontrolliert werden. Weder auf das Stoppzeichen noch auf Blaulicht oder akustische Signale reagierte der Fahrer und fuhr weiter, bis er in Wehr auf einem Grundstück anhielt. Beim Herantreten fiel sofort eine Cannabisfahne aus dem Innenraum auf. Ein Drogentest ergab dann auch beim Fahrer einen positiven Befund auf die Beeinflussung durch THC. Eine Blutprobe wurde erhoben. In der Hosentasche des Mannes fand sich noch eine geringe Menge von mutmaßlichem Cannabis und Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Zudem zeigte der Mann einen ausländischen Führerschein vor, bei dem es sich nach den ersten Prüfungen um eine Fälschung handeln dürfte. Dem Tatverdächtigen war behördlicherseits die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden. Er wird angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell