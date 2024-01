Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Bereits am 20.01. gegen 16:30 Uhr kam es auf der Biengener Allee in Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 8-jährigen Kind, wodurch das Kind eine Prellung erlitt.

Die Unfallverursacherin befuhr den Kreisverkehr in der Biengener Allee auf Höhe des Müller-Markts und übersah vermutlich beim Verlassen des Kreisverkehrs das Kind, welches gerade den Fußgängerüberweg in Richtung Müller-Markt überquerte. Die Pkw-Fahrerin touchierte das Bein des Kindes und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Nachfolgende Pkw-Fahrer erkundigten sich nach dem Wohl des Kindes. Das Kind gab im ersten Moment an, wohl aufgrund von Adrenalin, keine Schmerzen zu haben. Eine spätere, ärztliche Untersuchung stellte eine Prellung am Bein fest.

Laut Aussage des Kindes, handelte es sich bei dem Pkw um ein grau-silbernes Fahrzeug, welches von einer älteren Frau gesteuert wurde.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell