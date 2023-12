Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen: Brand

Ein 56 Jahre altere Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schafstraße wollte am Mittwochnachmittag einen mobilen, ethalnolbetriebenen Ofen auf dem Balkon der Wohnung nachfüllen. Hierbei kam es mutmaßlich zu einer Verpuffung in deren Folge der Balkon in Brand geriet und auch Teile der Wohnzimmereinrichtung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Bewohner unternahm Löschversuche, zog sich eine Rauchgasvergiftung sowie Brandverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Kernen sowie Fellbach waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und hatten den Brand rasch im Griff. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell