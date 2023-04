Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Radfahrerin erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Adenauerallee/Brockhoffstraße

Unfallzeit: 29.04.2023, 12.30 Uhr;

Eine 17-jährige Radfahrerin hat sich am Samstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 12.30 Uhr die Brockhoffstraße und wollte nach rechts in die übergeordnete Adenauerallee abbiegen. Dabei erfasste das Fahrzeug des Bocholters das Rad der Jugendlichen: Die Bocholterin hatten den für sie links liegenden Radweg an der Adenauerallee in Richtung Brockhoffstraße befahren und beabsichtigt, die Einmündung zu queren. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

