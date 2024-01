Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Achkarren Ein Leichtverletzter nach Garagenbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 24.01.2024 um 00:39 Uhr wurde ein Brand in der Bickensohler Straße in Vogtsburg-Achkarren gemeldet. Die Gesamtwehr der Freiwilligen Feuerwehr Vogtsburg rückte mit einem Großaufgebot aus. Der Brand war in einer Garage ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr zwar verhindert werden, durch die starke Rauchentwicklung wurde dieses aber zumindest vorübergehend unbewohnbar. Die Bewohner konnten in der Nachbarschaft unterkommen. Der Gebäudeeigentümer zog sich bei Löschversuchen leichte Verbrennungen an den Händen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache wird nun durch das Polizeirevier Breisach ermittelt.

