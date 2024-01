Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Körperverletzung und Beleidugung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 22.01.2024, gegen 11.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitelgeschäftes in der Freiburger Straße in Elzach zu einer Körperverletzung zwischen einem Autofahrer und einem Ehepaar.

Offenbar war es zwischen den Kontrahenten kurz zuvor zu einer Streitigkeit im Straßenverkehr gekommen.

Der zunächst verbale Streit gipfelte in einen handfesten Schlagabtausch. Hier liegen jedoch die Schilderungen der Beteiligten weit auseinander.

Der Polizeiposten Elzach (Tel.: 07682 532980) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) rund um die Uhr entgegen.

