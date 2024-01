Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu: Landkreis Waldshut: Gefahr durch Blitzeis - zahlreiche Verkehrsunfälle - B 314 blockiert

Freiburg (ots)

Insgesamt nahm die Polizei am Dienstagmorgen im Landkreis Waldshut 16 witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf. Diese Unfälle standen alle im Zusammenhang mit glatten Straßen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Verkehrsunfälle verteilten sich auf die Gemeindegebiete von Stühlingen (7), Ühlingen-Birkendorf (4), Eggingen und Bonndorf (jeweils 2) sowie Grafenhausen (1).

Bei Verkehrsunfällen auf der K 6594 zwischen Berau und Brenden (gegen 05:50 Uhr) und der K 6593 zwischen Birkendorf und dem Steinatal (gegen 06:45 Uhr) wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Beide waren alleinbeteiligt von der Straße geraten.

Kurz vor 05:00 Uhr war ein Lkw mitsamt Anhänger auf der B 314 zwischen Eberfingen und Eggingen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. In der Folge überschlug sich der Anhänger und verlor die Ladung. Der Lkw blieb auf den Rädern stehen. Die Bundesstraße war zunächst komplett blockiert. Die Ladung bestand aus Euro-Paletten. Ein Teil der verlorenen Ladung kam auf den angrenzenden Gleisen zum Liegen. Ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen die Paletten. Dabei wurde niemand verletzt, am Zug entstand geringer Sachschaden. Gegen 08:45 Uhr war die Unfallstelle zumindest wieder einspurig passierbar. Derzeit (Stand 14:30 Uhr) dauert die Bergung des Anhängers noch an. Hierzu muss die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 60000 Euro belaufen.

Erstmeldung:

Am heutigen Dienstagmorgen, 23.01.2024, besteht insbesondere in den Höhenlagen des Landkreis Waldshut Blitzeisgefahr. Bislang zählt die Polizei zwölf Verkehrsunfälle, wobei es in den allermeisten Fällen bei Sachschäden blieb (Stand 07:30 Uhr). Zwei Personen wurden bei Verkehrsunfällen nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt. Besonders die Regionen um Ühlingen-Birkendorf, Stühlingen und Bonndorf sind betroffen. Die B 314 ist zwischen Eberfingen und Eggingen wegen eines quer liegenden Lkw-Anhängers blockiert. Hier fuhr auch ein Zug in die Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Es wird nachberichtet.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen und insbesondere die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Wetterlage wird voraussichtlich weiterhin kritisch bleiben, daher ist erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr unerlässlich. Die Polizei rät außerdem dazu, auf aktuelle Verkehrsinformationen zu achten und geplante Fahrten bei Bedarf zu verschieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell