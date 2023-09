LPI-J: Schlägerei in den Abendstunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als ein 44-Jähriger am Donnerstag in Kahla in der Bachstraße unterwegs war, stürzte er unvermittelt. Grund dafür war, dass ein Unbekannter ihn von hinten stieß. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt in Richtung Altstadt. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

