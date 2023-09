LPI-J: Der Lebensmittel überdrüssig

Jena (ots) - Ein Zeuge informierte kurz vor drei Uhr am Freitag über zwei augenscheinlich weibliche Personen, welche vom Birnstiel her hektisch an ihm vorbeiliefen und nach Farbe rochen. Danach bemerkte er, dass an Hausfassaden Schriftzüge mit roter Farbe angebracht wurden. Insgesamt sind neun Hausfassaden auf knapp 40 Metern betroffen. Die Schriftzüge "AFA", "161" und Nazis raus" lassen auf eine linkspolitische Tatmotivation schließen. Die Ermittlungen wurden ...

