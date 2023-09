Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Koffeinbedarf für mehrere Wochen gedeckt

Jena (ots)

An insgesamt 36 Kaffeepäckchen eigneten sich drei unbekannte Täter am Donnerstag aus einen Supermarkt in der Friedrich-Körner-Straße an. Die Männer, welche allesamt Handwerkerkleidung trugen, entnahmen die Pakete aus dem Warenträger und passierten den Kassenbereich ohne Bezahlung. Im Anschluss entfernten diese sich unerkannt. Die Beute hat einen Wert von fast 200,- Euro.

