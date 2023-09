Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer in Apolda

Apolda (ots)

Der 71-jährige Apoldaer fuhr gestern mit seinem E-Bike die Moskauer Straße in Richtung Burkhardstraße und anschließend in die Utenbacher Straße ein. Ein 52-jähriger, polnischer LKW-Fahrer befuhr mit seiner Sattelzugsmaschine die Utenbacher Straße und anschließend geradeaus in die Kreuzung an der Moskauer Straße ein. Beim Passieren der Moskauer Straße missachtete der LKW-Fahrer die Vorfahrt des E-Bike-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der E-Bike-Fahrer lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugezogen hat. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Jena eingeliefert. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein Gutachter, sowie die LKW-Kontrollgruppe der Autobahnpolizei hinzugezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell