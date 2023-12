Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht Parkplatz Storck Supermarkt

Hermersberg (ots)

Am Freitag, den 01.12.2023 gegen 13:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW, Mercedes A-Klasse Silber, auf dem Parkplatz des Storck Supermarktes in Hermersberg. Als Sie nach ihrem Einkauf zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie eine neue Delle in der hinteren Tür der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Tel.: 06333-9270. /piwfb

