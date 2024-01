Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240115.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Altenholz-Stift

Altenholz (ots)

Vergangenen Mittwoch kam es in Altenholz im Bereich eines Fußweges, der parallel zum Tilsiter Weg / Elbinger Weg verläuft, zu einem vollendeten Raubdelikt. Nach der Tat flüchteten die vier Tatverdächtigen mit einer dreistelligen Bargeldsumme. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 10.01.24 gegen 20:15 Uhr habe sich der 19-jährige Geschädigte von einem Freund an der Bushaltestelle in Altenholz-Stift absetzen lassen. Von dort aus sei er zu Fuß in Richtung des Fußweges gegangen, der sich parallel zum Tilsiter Weg / Elbinger Weg befindet. Auf einer dortigen Bank sei er von vier männlichen Personen angesprochen und aufgefordert worden, Wertgegenstände auszuhändigen. Nachdem der 19-Jährige dies verneint habe, soll er mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen worden sein. Er habe zunächst weglaufen können, sei dann aber von drei Tätern eingeholt und getreten worden, so dass er zu Boden gestürzt sei und schlussendlich Bargeld in dreistelliger Höhe ausgehändigt habe.

Eine Zeugin teilte mit, dass der Vorfall sich an einer anderen Örtlichkeit zugetragen habe. Laut ihren Aussagen habe es eine Auseinandersetzung an der Straße Ostpreußenplatz gegeben, sie konnte beobachten, wie der Geschädigte im Anschluss in Richtung des Rathauses gelaufen sei. Drei männliche Personen sollen den jungen Mann verfolgt haben und zwei weitere seien in einem Fahrzeug hinterhergefahren. Fahrzeugtyp und Kennzeichen konnte die Zeugin nicht angeben.

Die Täter sollen männlich und ca. 18-25 Jahre alt gewesen und 180-185 cm groß gewesen sein. Bis auf einen hätten alle dunkle Kleidung getragen. Einer soll hell gekleidet gewesen sein. Ein Täter soll im Gesicht im Bereich des Jochbeines ein auffälliges Tattoo (Maschinengewehr) gehabt haben. Die anderen Täter sollen einen Mundschutz und Sturmhauben getragen haben.

Unser Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell