BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzungsdelikt im Bahnsteigtunnel

Weil am Rhein (ots) - Ein 22-Jähriger ist beim Versuch mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Er musste wieder in die Schweiz zurück. Der nordmazedonische Staatsangehörige versuchte am Dienstagmittag, den 19. Dezember 2023 mit seinem Fahrzeug über den Grenzübergang Weil am Rhein ...

