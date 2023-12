Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann zeigt bei Kontrolle auf dem Smartphone falsche Ausweise vor

Weil am Rhein (ots)

Ein 22-Jähriger ist beim Versuch mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Er musste wieder in die Schweiz zurück.

Der nordmazedonische Staatsangehörige versuchte am Dienstagmittag, den 19. Dezember 2023 mit seinem Fahrzeug über den Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei konnte er sich zunächst nicht ausweisen, zeigte dann mittels seines Smartphones Bilder einer Fahrerlaubnis und eines Aufenthaltstitels aus Griechenland vor. Da die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale auf den Fotos feststellten und sich bei einer Abfrage im europäischen Führerscheininformationssystems (EReg - RESPER) herausstellte, dass die Person über keine Fahrerlaubnis in einem EU-Mitgliedstaat verfügt, endete die Fahrt auf dem Bundespolizeirevier in Lörrach. Seinen nordmazedonischen Reisepass versteckte der Mann in der Kleidung. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthaltes sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Danach erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

