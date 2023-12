Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fälschung aufgeflogen

Rheinfelden (ots)

Mit einem gefälschten Reisepass wollte ein 23-Jähriger nach Deutschland einreisen. Bei der Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn flog der Versuch auf.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 23-Jährigen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.12.2023) als Reisenden in einem aus Italien kommenden Fernbus bei der Einreise nach Deutschland. Der Mann legte dabei einen israelischen Reisepass zur Kontrolle vor. Bei der Überprüfung des Dokumentes stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Der 23-Jährige räumte ein, dass es sich um einen gefälschten Pass handelt. Weiter gab er an syrischer Staatsangehöriger zu sein und stellte ein Schutzersuchen. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte seine Personalien Angaben. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Der gefälschte Reisepass wurde sichergestellt. Aufgrund des Schutzersuchens wurde er an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell