Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei deckt falsche Identität auf

Weil am Rhein (ots)

Ein 25-Jähriger ist beim Versuch mit einem ihm nicht zustehenden Aufenthaltstitel nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte das Dokument sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Einsatzkräfte kontrollierten den Mann am frühen Donnerstagmorgen, den 7. Dezember 2023 am Autobahnübergang Weil am Rhein. Zur Kontrolle legte der 25-Jährige einen deutschen Aufenthaltstitel vor, der nicht auf ihn ausgestellt war. Eine Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass es sich um einen albanischen Staatsangehörigen handelte, der zudem von drei Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht war. Nicht nur wegen des Verdachts des Ausweismißbrauchs sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Aufenthaltstitels, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell