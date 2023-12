BPOLI-WEIL: Bahnhof Bad Säckingen: 19-Jähriger soll geschlagen und mit Waffe bedroht worden sein

Weil am Rhein (ots) - Die Reise eines 36-Jährigen endete direkt bei der Einreise nach Deutschland. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl mit einer über einjährigen Freiheitsstrafe. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 36-Jährigen am Sonntagabend (26.11.23), als Reisenden in einem aus Italien kommenden Fernbus, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der Mann konnte sich mit seinem marokkanischen ...

