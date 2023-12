Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann versucht mit falschem Ausweis einzureisen und wird zurückgewiesen

Rheinfelden (Baden) (ots)

Ein 32-Jähriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Er musste wieder zurück in die Schweiz.

Der türkische Staatsangehörige befand sich am Mittwochmorgen, den 6. Dezember 2023, mit dem Fernreisebus auf der Fahrt von Mailand nach Bremen. Am Autobahnübergang in Rheinfelden geriet er in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der vorgelegten Schweizer Identitätskarte, stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Seine türkischen Dokumente versteckte der Mann in der Kleidung. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthaltes, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des gefälschten Ausweises erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell