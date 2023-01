Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Wohnungseinbruch zwei Tatverdächtige ermittelt

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am 07.01.2023 wurde in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Schnettler-Straße in Hüsten eingebrochen. Nun konnte die Kriminalpolizei einen Erfolg verbuchen. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizei war den beiden Männern durch die Spuren, die sie am Tatort hinterlassen hatten, auf die Schliche gekommen. Bei der Festnahme der Täter und der Durchsuchung einer Wohnung konnte Diebesgut aus dem Einbruch aufgefunden werden. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen. Der ältere der beiden Einbrecher, ein 21-jähriger Arnsberger, wurde nach den ersten Ermittlungen gegen ihn aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der zweite Täter, dessen Identität noch nicht feststeht, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

