POL-HWI: Beifahrer nach Verkehrsunfall auf Autobahn schwerverletzt

Wismar (ots) - Am gestrigen Vormittag bemerkte eine Streife der Polizei ein Graffiti an einer Bushaltestelle am Wald-Eck in Warin. Unbekannte Täter trugen in weißer Farbe zwei mehrere Meter großer Schriftzüge mit ausländerfeindlichem Inhalt auf. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Bereinigung der Schmiererei wurde bereits veranlasst. Die ...

mehr