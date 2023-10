POL-SO: Vergewaltigung in Soest

Warstein (ots) - Am Freitag, den 20. Oktober kam es gegen 17:25 Uhr an der Einmündung Gerichtsweg/Kofflerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Warsteiner war mit seinem Roller auf dem Gerichtsweg in Richtung Kofflerstraße unterwegs, als ihm ein schwarzer VW entgegen kam. Der VW bog von der Koffelerstraße nach rechts in den Gerichtsweg ab. Der Rollerfahrer befürchtete einen Zusammenstoß und bremste stark ab. Dabei kam er zu Fall. Die VW-Fahrerin hielt an und ...

