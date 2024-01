Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240112.3 Kiel: Versammlungslage Bauernprotest

Freitag kam es in Kiel anlässlich der Bauernprotestwoche zu einer Protestkolonnenfahrt in Kiel. Hierfür waren 16 Konvois aus dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde angemeldet, die sich im Vorwege sternförmig nach Kiel bewegt haben. Abgesehen von teils erheblichen Verkehrsbehinderungen verlief der polizeiliche Einsatz ohne größere Probleme und nennenswerte Zwischenfälle.

Mit dem Ziel der Protestfahrt und der anschließenden Abschlusskundgebung auf dem Exerzierplatz stießen im Verlauf des Vormittags rund 3100 Demonstrationsfahrzeuge über die Bundestraßen 76,77, 202 und 404 in das Kieler Stadtgebiet. Den größten Anteil hatte ein Korso mit rund 1000 Fahrzeugen und einer Länge von über 13 Kilometern aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Aufgrund der Menge an Fahrzeugen war der Stadtbereich schnell überfüllt, so dass es ab ca. 11 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Gegen 11:30 Uhr startete vom Westring aus die angemeldete Protestfahrt über die Projensdorfer Straße in die Straße Elendsredder entlang der Mercatorstraße weiter über die Kiellinie zunächst in den Düsternbrooker Weg, um dann in die Straße Wall über die Kaistraße rechts in den Ziegelteich zum Exerzierplatz zu fahren.

Gegen 13:40 Uhr startete mit 45 Minuten Verzögerung die Abschlusskundgebung auf dem Exerzierplatz. Der Verkehr kam teilweise komplett zum Erliegen, so dass einige Versammlungsteilnehmer den eigentlichen Versammlungsort gar nicht erreichen konnten. Die Versammlung auf dem Exerzierplatz wurde um 14:30 Uhr für beendet erklärt. Während der Rückfahrt kam es, abgesehen von Rückstaus, zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Die Polizeidirektion setzte zahlreiche Beamtinnen und Beamten zur Verkehrsregelung und -lenkung ein. Der Polizeiführer Christian Hasler schloss den Einsatz mit einem herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte ab, die mit ihrer Professionalität für einen reibungslosen Ablauf des Einsatzes beigetragen haben. Ein großer Dank wird auch an die Bevölkerung gerichtet, denen viel Verständnis und Durchhaltevermögen in dieser Woche abverlangt wurde.

