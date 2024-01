Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240112.2 Kiel: 2. Revier kontrollierte erneut Radfahrer

Kiel (ots)

Wie schon in der vergangenen Woche (http://presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5684143) führte das 2. Revier Dienstagnachmittag eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt des Rad- und E-Scooterverkehrs im Innenstadtbereich durch. Insgesamt stellten die Polizistinnen und Polizisten 59 Verstöße fest.

Den Großteil der Verstöße ahndeten sie an der Hörnbrücke und hielten 42 Personen an, die die Behelfsbrücke verbotswidrig befuhren. Auf sie kommt ein Verwarngeld von je 25 Euro zu. Bei einem 50-Jährigen stellten sie zudem ein Karambit-Messer, das gemäß Waffengesetz nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden darf, sicher.

Zuvor stoppten die Polizistinnen und Polizisten des 2. Reviers 17 Personen, die die Fußgängerzone außerhalb der erlaubten Zeiten befuhren. Die Verwarngelder betragen hier 15 Euro (Fahrrad) beziehungsweise 20 Euro (E-Scooter).

Die Kontrollen stießen bei der Bevölkerung auf positive Resonanz. Auffällig war laut den Einsatzkräften, dass der Großteil der Räder und Scooter in einem technisch einwandfreien Zustand war. Auch in Zukunft werden die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel gleichartige Kontrollen an erkannten Schwerpunkten durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell