Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240111.2 Kiel: Mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 10.01.24 setzten Beamtinnen und Beamte des Kommissariats 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel insgesamt fünf Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge um. Die Mieter stehen im Verdacht mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Gegen sie werden bereits mehrere Ermittlungsverfahren geführt. Ein mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler befindet sich in Untersuchungshaft.

Gestern durchsuchten knapp 50 Polizeibeamtinnen und -beamte fünf Wohnungen in den Stadteilen Gaarden, Mettenhof und Friedrichsort. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen fanden die Einsatzkräfte insgesamt 350 g Marihuana, 100 g Kokain und Bargeld in fünfstelliger Summe auf. Zudem konnten mehrere Handys, ein Messer, Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 37-jährigen Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führen die weiteren Ermittlungen gegen ihn und die weiteren vier Tatverdächtigen.

Staatsanwaltschaft Kiel, Michael Bimler

Polizeidirektion Kiel, Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell