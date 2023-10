Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Werkstatt in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in Großenkneten in eine Werkstatt eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 25. Oktober 2023, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. Oktober 2023, 12:00 Uhr, begaben sie sich auf das Grundstück eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße "Im Glaner". Auf der Rückseite des Gebäudes hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in eine Werkstatt, aus der sie elektronische Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro entwendeten.

Wer im angegebenen Zeitraum unberechtigte Personen oder verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell