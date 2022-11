Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Dienstag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der oder die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie mehrere Wohnräume und erbeuteten, neben einem geringen Betrag Bargeld, Schmuck mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Bereits in den Tagen vor der Tat fiel Zeugen eine verdächtige männliche Person in dem Wohngebiet auf, welche vereinzelt an Wohnhäusern klingelte und nach Spenden bettelte. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, graue Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild, ca. 50 Jahre Ob der Mann in Verbindung mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

