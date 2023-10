POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Einen betrunkenen Radfahrer kontrollierten Beamte der Polizei Brake am Donnerstag, 26. Oktober 2023, gegen 23:30 Uhr, in Ovelgönne. Die Beamten befuhren mit einem Streifenwagen die Strückhauser Straße in Richtung Neustadt. Dabei wurden sie auf einen vorausfahrenden Radfahrer aufmerksam, der trotz eines vorhandenen Radwegs in Schlangenlinien auf ...

