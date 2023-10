Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Esel auf der Fahrbahn in Oldenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines möglichen Verkehrsunfalls auf der B213 in Ganderkesee, der durch Tiere auf der Fahrbahn verursacht worden sein soll.

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 05:45 Uhr, befuhr ein Mann mit einem Pkw die B213. Zwischen Havekost und Hengsterholz sollen zwei Esel auf die Fahrbahn gelaufen sein. Mit einem der Tiere habe es einen Zusammenstoß gegeben. Anschließend sollen die Tiere auf ein Feld gelaufen sein. Erst am folgenden Montag, 16. Oktober 2023, stellte der Mann fest, dass an seinem Pkw ein Schaden entstanden war.

Da am Unfalltag mehrere Fahrzeuge an der Stelle, an der die Esel auf die Fahrbahn gelaufen waren, gestanden haben sollen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04222/94695-0 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell