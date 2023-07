Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Garage in Brand geraten - glücklicherweise niemand verletzt

Thuine (ots)

Heute Morgen gegen 3.06 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Lindenstraße. Dabei geriet der hintere Teil einer gemauerten Doppelgarage, welche unmittelbar an ein Einfamilienhaus angrenzt, in Brand. Nachbarn bemerkten eine Rauchentwicklung und konnten die 61-Jährige und den 64-Jährigen Bewohner durch Klopfen darauf aufmerksam machen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten die Bewohner und Nachbarn das Feuer selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang. Wie es zum Brand kam, steht bislang noch nicht fest. Der Schaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

