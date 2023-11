Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Unter der Anleitung von erfahrenen Beamtinnen und Beamten haben 17 angehende Polizistinnen und Polizisten am Montag, 20. November 2023, stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Delmenhorst durchgeführt. Mit dabei waren auch Angehörige der Polizei und des Zolls aus Bremen.

Zunächst wurden am frühen Nachmittag theoretische Inhalte vermittelt, die für die sichere Durchführung einer Verkehrskontrolle unabdingbar sind. Um das zuvor theoretisch Erlernte anwenden zu können, bauten die Teilnehmenden zu 17:30 Uhr Kontrollstationen auf dem Hasporter Damm und in der Wildeshauser Straße auf. Für eine ausreichende Beleuchtung sorgte das Technische Hilfswerk aus Delmenhorst. Bis 21:30 Uhr wurden so 165 Fahrzeuge kontrolliert. Die selektierenden Beamtinnen und Beamten winkten vor allem Fahrzeuge in die Kontrollboxen, die mit dem tödlichen Unfall von Sonntag, 19. November 2023, in Verbindung gestanden haben könnten.

Dabei stellte die Polizei zwei Fahrzeugführer fest, die während der Fahrt möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen standen. Ein Mann geriet mit einem Pkw in die Kontrolle und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein weiterer Mann war zur Festnahme ausgeschrieben, konnte den haftbefreienden Betrag von mehr als 2.000 Euro aber entrichten. Darüber hinaus ahndeten die jungen Studierenden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten und führten in diesem Zusammenhang präventive Gespräche.

Unterbrochen wurden die Kontrollmaßnahmen durch einen Einsatz in der Nähe des Delmenhorster Bahnhofs: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5653776 Hier unterstützten viele Teilnehmende aus der Kontrollaktion.

