POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee +++ Eine leicht verletzte Person

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 20. November 2023, gegen 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit einem Kombi den Ziegelweg in Richtung Pappelweg. Aus Unachtsamkeit fuhr er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW eines ...

mehr