Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hinweisgeber überführt mutmaßliche Fahrraddiebe

Delmenhorst (ots)

Ein Hinweisgeber hat sich am Montag, 20. November 2023, 15:30 Uhr, bei der Polizei gemeldet und den Verdacht des Fahrraddiebstahls geäußert. Sein Hinweis führte zum Auffinden diverser Fahrräder und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen zwei Tatverdächtige.

Im Telefonat teilte der Zeuge mit, dass in der Matthias-Grünewald-Straße zum wiederholten Male ein Transporter vorgefahren wäre, aus dem Anwohner Fahrräder und E-Scooter in ein Haus tragen würden. Zwei Beamtinnen suchten zunächst den Hinweisgeber auf. Noch während sie mit ihm sprachen, fuhr der beschriebene Transporter in die Straße ein. Die Beamtinnen stoppten den 38-jährigen Fahrer aus Delmenhorst. Bei der Inaugenscheinnahme des Laderaums sahen sie ein neuwertiges Fahrrad. Der 38-Jährige konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Er gab an, das Fahrrad zum Schrottplatz bringen und es so zu Geld zu machen. Außerdem teilte er mit, im Besitz noch weiterer Räder zu sein. Im Mehrfamilienhaus und in einer Garage fanden die Beamtinnen insgesamt zwölf Fahrräder, zwei Pedelecs und einen E-Scooter. Einige der teils hochwertigen Zweiräder galten bereits als entwendet, einige Schlösser waren aufgebrochen. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Gegen den 38-Jährigen und seine 36-jährige Lebensgefährtin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

