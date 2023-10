Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei stoppt Fahrer mit mehreren Substanzen im Blut

Speyer (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr unterzog eine Polizeistreife einen Kleintransporter, der zuvor die B9 befuhr, einer Verkehrskontrolle auf dem Lyautey-Parkplatz. Hierbei stellten die Beamten bei dem 32-jährigen Fahrer mehrere Anzeichen für eine akute Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, Amfetamin und Metamfetamin. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, untersagten die Weiterfahrt und übergaben die Fahrzeugschlüssel dem nüchternen Beifahrer. Gegen den 32-Jährigen leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und ordneten die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro an, da der Fahrer nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

