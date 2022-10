Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keine Party ohne Veranstalter

Erfurt (ots)

Am späten Freitagabend teilt ein Anwohner des Erfurter Stadteils Möbisburg-Rhoda mit, dass dort etwa 40 Jugendliche eine lautstarke Feierlichkeit auf einem abgelegenen Gelände in einer Scheune abhalten. Der Anrufer habe zuvor versucht, diese zur Ruhe zu ermahnen, worauf die Feiernden sich jedoch nicht einlassen wollten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hat sich unmittelbar ein Teil der Gruppierung in alle Richtungen entfernt. Die vor Ort verbliebenen Gäste erhielten einen Platzverweis für das Gelände. Bei der Sichtung der technischen Anlage ist aufgefallen, dass die feiernden Jugendlichen sehr gut ausgestattet waren. Diese verfügten nämlich über eine vollständige Musikanlage, Mischpult, Diskoleuchten und sogar einer Nebelmaschine. Da die Verantwortlichen fluchtartig das Gelände verlassen haben, wurde die Technik mit drei zurückgelassenen hochwertigen Fahrrädern durch die Beamten sichergestellt. Das gesamte Hab und Gut wartet nun beim Inspektionsdienst Süd auf seine Besitzer.(JJ)

