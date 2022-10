LPI-EF: Wohnungseinbruch

Erfurt (ots) - Die Landespolizeiinspektion Erfurt beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test". Dazu führen die Beamten im Oktober zielgerichtete Verkehrskontrollen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda durch. Bereits in den ersten zwei Oktoberwochen stellte die Polizei knapp 25 Fahrzeuge mit diversen Mängeln an der ...

mehr