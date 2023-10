Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung mit Schusswaffe

Speyer (ots)

Am Sonntag, um ca. 01:40 Uhr, betrat eine männliche Person ein Lokal in der Tullastraße in Speyer. Der Mann zog im weiteren Verlauf eine schwarze Handfeuerwaffe und richtete diese auf eine Besuchergruppe im Lokal. Eine konkrete Forderung nach Geld o.ä. stellte der Mann nicht. Anschließend flüchtete er zu Fuß aus dem Lokal. Der Mann konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu richten.

