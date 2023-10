Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots)

Zwischen dem 13.10.2023 und dem 14.10.2023 kam es zu einem Einbruchversuch im Anglerheim am Binsfeld in Speyer. Der bislang noch unbekannte Täter versuchte zunächst sich am Hauptgebäude Zutritt zu verschaffen, was durch die robusten Tür- und Fenstergitter jedoch verhindert werden konnte. Zudem wurde ein Vorhängeschloss am angrenzenden Schuppen aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu richten.

