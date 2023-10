Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gleich drei Unfälle infolge von Alkoholkonsum

Speyer und Römerberg (ots)

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr verlor ein Radfahrer die Kontrolle über sein Rad und stieß auf Höhe des Hauptbahnhofes in die Beifahrerseite eines geparkten Taxis, sodass an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme fiel es dem Radfahrer sichtlich schwer, sich auf den Beinen zu halten. Von ihm ausgehend konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zeugen gaben an, den Mann zuvor dabei beobachtet zu haben, wie er hochprozentigen Alkohol konsumiert habe, bevor er losgefahren sei. Den 45-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein weiterer Verkehrsunfall unter Alkohol ereignete sich um 2.29 Uhr am Samstagmorgen. Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Straße "Am Schöneck" und wollte an der Einmündung zur Straße "Am Renngraben" nach links in diese abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Da ausgehend vom Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der dritte alkoholbedingte Verkehrsunfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr in Römerberg. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Germersheimer Straße von Speyer aus kommend in Richtung Heiligenstein. Der PKW kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher hierdurch wenige Meter voran geschoben und beschädigt wurde. Der Fahrer willigte in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Dieser ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell