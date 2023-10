Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am Kerweplatz

Dudenhofen (ots)

Über Notruf wurde die Polizei Speyer am Freitagabend um 20.37 Uhr über eine durch einen Verkehrsunfall verletzte Person am Konrad-Adenauer-Platz in Dudenhofen informiert. Mehrere Unfallzeugen sowie der Geschädigte selbst gaben an, dass ein PKW vom Konrad-Adenauer-Platz in Richtung der Gommersheimer Straße gefahren sei und an der Einmündung zur Oberen Mühlstraße eine Person abgesetzt habe. Anschließend sei der PKW mit quietschenden Reifen an- und zurück in Richtung des Konrad-Adenauer-Platz gefahren. Fußgänger, welche sich zu dieser Zeit auf der Straße befanden, gaben dem PKW Handzeichen, um eine Verringerung der Geschwindigkeit zu erzielen. Der PKW bremste wenige Meter vor den Fußgängern bis zum Stillstand ab. Kurz darauf beschleunigte er jedoch erneut stark. Ein 65-jähriger Fußgänger konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten, während hingegen ein 54-jähriger Fußgänger durch den PKW erfasst und wenige Meter mitgeschliffen wurde. Der Mann erlitt hierdurch Verletzungen und wurde in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt. Das Unfallfahrzeug entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit.

Laut Zeugenaussagen habe es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen Kleinwagen in möglicherweise grüner oder grauer Farbe gehandelt.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet hatten und sachdienliche Angaben zu Fahrzeug, Fahrer, Fluchtrichtung, Kennzeichen oder der vor Ort abgesetzten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dies gilt auch für Personen, welche möglicherweise ebenfalls durch das beschriebene Fahrzeug gefährdet wurden.

