LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - In eine Bar am Markt brachen ein oder mehrere Unbekannte in der zurückliegenden Nacht ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 23.00 Uhr und heute Morgen, ...

