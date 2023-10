Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Einbruch in Gemeindehaus

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht von Freitag (13.10.2023) auf Samstag (14.10.2023) wurde in das Gemeindehaus in der Bobenheimer Straße in Bobenheim-Roxheim eingebrochen. Im oberen Stockwerk schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster ein und gelangten so in den Büroraum. Hier wurden sämtliche Schränke nach Diebesgut durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die unbekannten Täter nichts entwendet. Durch die Polizeibeamten wurden Spuren am Tatort gesichert. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umkreis der Kirche geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell