Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Keksdieb bricht in Bauwagen ein/42-jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter brach zwischen Montagnachmittag, 15:45 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr in einen Bauwagen am Eininghauser Weg ein. Dafür bog er gewaltsam die Tür des Wagens auf. Nach ersten Erkenntnissen stahl er anschließend Kekse aus einer Tüte. Zu weiterem Diebesgut liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein 42-jähriger Lüdenscheider war am Dienstagabend, gegen 21:10 Uhr, fußläufig auf der Verbindungstreppe zwischen Parkstraße und Jahnstraße unterwegs, als er auf drei in der Nähe stehende Personen aufmerksam wurde. Aufgrund der Dunkelheit leuchtete er die Personen mit einer mitgeführten Taschenlampe an. Diese reagierten daraufhin unmittelbar aggressiv und attackierten den 42-jährigen mit Schlägen und Tritten. Zudem erlitt der Geschädigte eine Schnittverletzung. Ob die Verletzung durch ein Messer oder einen anderen spitzen Gegenstand entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung Jahnplatz. Der 42-jährige kam schwer verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Es besteht keine Lebensgefahr. Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 30-35 Jahre - Ca. 1.80m groß - Eine Person stämmiger und die anderen beiden schlanker - Dunkle Jacken

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

