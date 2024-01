Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Nordlünen

Dortmund (ots)

Die Polizei sucht noch Zeugen, die einen Verkehrsunfall auf der Cappenberger Straße am 8. Januar beobachtet haben. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.500 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 51-Jähriger aus Lünen mit seinem Audi die Cappenberger Straße in Richtung Süden und bog in die Christian-Morgenstern-Straße ab. Seinen ersten Angaben zufolge hatte ein ihm entgegenkommender Pkw gewartet, um ihm das Abbiegen zu ermöglichen. Ein 41-Jähriger aus Nordkirchen war mit seinem Ford auf der Cappenberger Straße in Richtung Norden unterwegs. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem Heck des Audis nicht vermeiden.

Bei dem Unfall wurde die 50-jährige Beifahrerin im Audi (aus Lünen) leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Vor allem wird der Fahrerin oder die Fahrerin des Autos gesucht, dass dem 51-Jährigen das Abbiegen ermöglichte. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Lünen unter Tel. 0231/132-3121.

