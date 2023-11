Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1371) Brand in unbewohnter Flüchtlingsunterkunft - Kripo ermittelt

Dinkelsbühl (ots)

Am Donnerstagabend (23.11.2023) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20:30 Uhr nahm ein Mann Feuer in einer im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in der Oettinger Straße wahr und verständigte den Notruf. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, war ein Sanitärcontainer bereits in Vollbrand. Zudem wurde das direkt daneben befindliche Großzelt durch das Feuer nicht unerheblich beschädigt.

Den Einsatzkräften der Feuerwehren gelang es nach geraumer Zeit den Brand abzulöschen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

