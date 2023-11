Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1369) Einbrecher entwendeten Musikinstrumente - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (21.11.2023) auf Mittwoch (22.11.2023) brachen Unbekannte in die Werkstatt eines Musikgeschäfts in der Nürnberger Südstadt ein und entwendeten eine Vielzahl von Musikinstrumenten. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich in den Nachtstunden über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt eines Musikgeschäfts in der Bulmannstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher mindestens 35 Musikinstrumente, überwiegend Saxophone und Klarinetten, im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die konkrete Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

