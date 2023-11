Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Randale an Tankstelle ins Polizeigewahrsam/Unbekannter greift nach Handtasche

Lüdenscheid (ots)

Ein 42-jähriger Lüdenscheider randalierte am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr, in einer Tankstelle an der Altenaer Straße. Unter anderem ging er lautstark einen Mitarbeiter an. Als ihm die alarmierten Polizisten im weiteren Verlauf einen Platzverweis erteilten, drohte er damit die Tankstelle zu verwüsten, sobald die Beamten weg seien. Der deutlich alkoholisierte 42-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Seinen Rausch schlief er auf der Polizeiwache aus. (schl)

Eine 22-jährige Lüdenscheiderin hielt sich am Mittwochnachmittag, gegen 17:50 Uhr, in einer Bäckereifiliale in der Wilhelmstraße auf, als sie merkte, wie ein unbekannter Mann ihre Handtasche anfasste. Als sie sich daraufhin von dem Mann entfernte, beleidigte dieser die Frau. Der unbekannte Täter wird als ca. 20-23 Jahre alt und 1.70-1.80m groß beschrieben. Er hatte eine füllige Statur, schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zudem trug er eine viereckige Brille. Einige Beleidigungen sprach der Mann auf griechischer Sprache aus. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls und Beleidigung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell