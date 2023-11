Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender 3er BMW

Hemer (ots)

In der Willibrord-Benzler-Straße brannte am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr, ein dort parkender 3er BMW. Der Feuerwehr gelang es in der Folge den Brand zu löschen. Warum das Fahrzeug brannte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch ein Zaun sowie der Fahrbahnbelag beschädigt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell